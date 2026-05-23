İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Art arda kötü sonuçlar alan Eflatun Beyazlılar, yaz transfer döneminde büyük bir dönüşüm geçirecek.

Bu doğrultuda kadrodaki bazı isimlerle yollar ayrılıyor. İspanyol kulübünde Dani Carvajal'in ardından David Alaba da takıma veda edecek.

Sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan David Alaba’yla yolların ayrılması kesinleşirken ilk veda mesajı milli futbolcumuz Arda Güler’den geldi.

Genç futbolcu sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

David Abi, Her zaman bu kadar kolay konuşabileceğim biri olduğun, tavsiyelerin ve ilk günden itibaren beni hoş karşılayıp evimde hissettirdiğin için teşekkür ederim. Antrenman sonrası atış yarışmalarımız, frikik düellolarımız, aramızdaki tüm küçük bahisler ve tabii ki Türkiye tatilleri. O anları her zaman hatırlayacağım. Senin gibi tüm zamanların en büyük oyuncularından biriyle sahayı paylaşmak bir ayrıcalıktı. Gelecek için sana ve güzel ailene her şeyin en iyisini diliyorum abi.