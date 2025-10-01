Real Madrid ve Bayern Münih gol yağdırdı! Eintracht Frankfurt fark yedi
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanan 9 maçta gol yağmuru yaşandı.
Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, deplasmanda Kazakistan'ın Kairat takımını 5-0 yenerken, Kylian Mbappe 3 gol birden attı. Diğer goller Eduardo Camavinga ve Brahim Diaz'dan geldi. Arda Güler, Mbappe'nin attığı üçüncü golün asistini yaptı.
Bayern Münih de Harry Kane'nin 2 gol attığı karşılaşmada Kıbrıs Rum Kesmi'nin takımı Pafos'u 5-0'la geçti.
ATLETİCO MADRİD FRANKFURT'A FARK ATTI
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Galatasaray'ı 5-1 yenen Eihntracht Frankfurt, İspanya'da Atletico Madrid'e 5-1 mağlup oldu.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta-Club Brugge: 2-1
Kairat-Real Madrid: 0-5
Inter-Slavia Prag: 3-0
Chelsea-Benfica: 1-0
Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt: 5-1
Bodo/Glimt-Tottenham: 2-2
Olimpik Marsilya-Ajax: 4-0
Galatasaray-Liverpool: 1-0
Pafos-Bayern Münih: 1-5