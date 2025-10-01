Real Madrid ve Bayern Münih gol yağdırdı! Eintracht Frankfurt fark yedi

Real Madrid ve Bayern Münih gol yağdırdı! Eintracht Frankfurt fark yedi
Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid Kairat'ı, Bayern Münih de Pafos'a 5 gol attı. Eintracht Frankfurt ise fark yedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında oynanan 9 maçta gol yağmuru yaşandı.

Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid, deplasmanda Kazakistan'ın Kairat takımını 5-0 yenerken, Kylian Mbappe 3 gol birden attı. Diğer goller Eduardo Camavinga ve Brahim Diaz'dan geldi. Arda Güler, Mbappe'nin attığı üçüncü golün asistini yaptı.

Bayern Münih de Harry Kane'nin 2 gol attığı karşılaşmada Kıbrıs Rum Kesmi'nin takımı Pafos'u 5-0'la geçti.

ATLETİCO MADRİD FRANKFURT'A FARK ATTI

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Galatasaray'ı 5-1 yenen Eihntracht Frankfurt, İspanya'da Atletico Madrid'e 5-1 mağlup oldu.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray'dan tarihi zafer: Liverpool'u tek golle devirdik

Atalanta-Club Brugge: 2-1

Kairat-Real Madrid: 0-5

Inter-Slavia Prag: 3-0

Chelsea-Benfica: 1-0

Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt: 5-1

Bodo/Glimt-Tottenham: 2-2

Olimpik Marsilya-Ajax: 4-0

Galatasaray-Liverpool: 1-0

Pafos-Bayern Münih: 1-5

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

