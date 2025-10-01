Galatasaray'dan tarihi zafer: Liverpool'u tek golle devirdik

UEFA Şampiyonlar Ligi, ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

OSIMHEN’DEN İLK GOL

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 16. dakikasında Victor Osimhen penaltıdan kaydetti. Osimhen, Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Galatasaray, Liverpool'u tek golle geçti

LIVERPOOL’DA SAKATLIK

Liverpool file bekçisi Alisson Becker, ikinci yarının hemen başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine, Mamardashvili oyuna dahil oldu.

BU SEZON İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk galibiyetini elde etmiş oldu. 3 puandaki sarı-kırmızılılar, 19. sıraya yükseldi. Aynı puandaki Liverpool ise 16. sırada kaldı.

Galatasaray şaşkına çevirdi: Muhammed Salah dayanamadı

SIRADAKİ RAKİP BODO/GLIMT

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Bodo/Glimt’i konuk edecek. Liverpool ise deplasmanda Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak.