Rasim Ozan Union SG tehlikesini açıkladı

Yayınlanma:
Fanatik Galatasaraylılığıyla tanınan Rasim Ozan Kütahyalı bu akşamki Şampiyonlar Lig maçı öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı: Kütahyalı, "Union SG maçı daha önemli, derbide beraberlik kabul edilebilir" dedi.

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarını değerlendirirken Kazımcan Karataş’ın performansına dikkat çekti.

Kütahyalı, genç oyuncu Kazımcan Karataş’ın son performansını beğendiğini belirtti.

kazimcan-karatas.webp

Rasim Ozan, "Kazımcan’ın Kadıköy’deki derbide ilk 11 çıkacağını düşünüyorum. Geçen hafta çok hırslıydı, 1 asist yaptı ve rakibi 10 kişi bıraktırdı. Arda Güler’e Rams Park’taki derbide geçit vermemişti" sözleriyle genç yıldıza övgüler yağdırdı.

2024/11/07/hbgs.jpg

BARIŞ - KEREM EŞLEŞMESİ

Barış Alper’in sağ bek oynaması halinde Barış Alper - Kerem Aktürkoğlu eşleşmesinin ilginç olacağını söyleyen Kütahyalı, Fenerbahçe Galatasaray derbisi için "Derbiden alınacak beraberlik Galatasaray adına kabul edilebilir" diyerek Sarı Kırmızılı ekibin Süper Lig'de kredisinin olduğunun altını çizdi.

Osimhen'in son durumunu GS TV spikeri açıkladıOsimhen'in son durumunu GS TV spikeri açıkladı

UNION SG TEHLİKESİ

Kütahyalı, Union SG maçının daha kritik olduğunu vurguladı ve Galatasaray'ı uyardı. Süper Lig'deki kredinin Şampiyonlar Ligi'nde olmadığını hatırlatan Rasim Ozan Kütahyalı, "Union SG karşılaşması daha önemli. Eğer bu Avrupa maçından puan kaybı olursa telafisi pek mümkün olmaz. Derbiyi kaybedersen telafi edebilirsin çünkü lig uzun maraton. Galatasaray’ın sakin kalması gerek. Yenebilir de ama güzel bir müsabaka olacak" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
