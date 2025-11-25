Osimhen'in son durumunu GS TV spikeri açıkladı
Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Galatasaray’da Victor Osimhen’in durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında oynanacak kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Victor Osimhen, son antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer almadı.
GS TV'DEN AÇIKLAMA
GS TV spikeri Deniz Gülen, Osimhen’in sakatlığıyla ilgili son durumu aktardı:
Victor Osimhen içerde çalışma gerçekleştirdi.
Tedavisini ve çalışmasını sürdürdü.
Son durumuna maç saatine kadar bakılacak.
Kararı Okan hocamız ve sağlık heyeti verecek.
Antrenmanda kimler yer almadı?
Union Saint-Gilloise maçı öncesi son idmanda takımla çalışmayan oyuncular:
Victor Osimhen
Mario Lemina
Yunus Akgün
Wilfried Singo
Kaan Ayhan
Berkan Kutlu
OKAN BURUK KARAR VERECEK
Galatasaray’da Osimhen’in yanı sıra birçok önemli ismin eksikliği dikkat çekiyor. Kritik karşılaşmada Okan Buruk’un kararını maç saati vereceği ifade edildi.