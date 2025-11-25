Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Galatasaray’da Victor Osimhen’in durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında oynanacak kritik maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Osimhen'in durumu maç saati belli olacak

Victor Osimhen, son antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer almadı.

GS TV'DEN AÇIKLAMA

GS TV spikeri Deniz Gülen, Osimhen’in sakatlığıyla ilgili son durumu aktardı:

Victor Osimhen içerde çalışma gerçekleştirdi.

Tedavisini ve çalışmasını sürdürdü.

Son durumuna maç saatine kadar bakılacak.

Kararı Okan hocamız ve sağlık heyeti verecek.

Deniz Gülen Osimhen'in son durumunu paylaştı

Antrenmanda kimler yer almadı?

Union Saint-Gilloise maçı öncesi son idmanda takımla çalışmayan oyuncular:

Victor Osimhen

Mario Lemina

Yunus Akgün

Wilfried Singo

Kaan Ayhan

Berkan Kutlu

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Galatasaray’da Osimhen’in yanı sıra birçok önemli ismin eksikliği dikkat çekiyor. Kritik karşılaşmada Okan Buruk’un kararını maç saati vereceği ifade edildi.