Rafael Benitez'den sürpriz imza: Yeni takımı açıklandı

Rafael Benitez'den sürpriz imza: Yeni takımı açıklandı
Yayınlanma:
İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu. Benitez resmen açıklandı.

Kariyerinde Avrupa şampiyonlukları olan İspanyol teknik direktör Rafael Benitez, sürpriz bir imza attı.

Rafael Benitez, Yunanistan 1. Lig takımlarından Panathinaikos'un teknik direktörü oldu.

Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı" ifadeleri kullanıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

65 yaşındaki Benitez, 2005'te İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un teknik direktörü olarak kupa kazanmıştı.

Samsunspor Panathinaikos ile yenişemedi: Konferans Ligi'ne düştüSamsunspor Panathinaikos ile yenişemedi: Konferans Ligi'ne düştü

Chelsea'ye 1 Avrupa Ligi kupası kazandıran Benitez, İspanyol takımı Valencia'yı LaLiga'da 2 kez şampiyon yapmış, 1 kez de UEFA Kupası'nı almıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Spor
Deniz Çoban: Penaltı çok komikti! Kırmızı olmalıydı
Deniz Çoban: Penaltı çok komikti! Kırmızı olmalıydı
"Fenerbahçe'ye doping!"
"Fenerbahçe'ye doping!"
PFDK ceza yağdırdı: Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş ve Galatasaray da var
PFDK ceza yağdırdı: Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş ve Galatasaray da var