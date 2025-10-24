Rafael Benitez'den sürpriz imza: Yeni takımı açıklandı

Kariyerinde Avrupa şampiyonlukları olan İspanyol teknik direktör Rafael Benitez, sürpriz bir imza attı.

Rafael Benitez, Yunanistan 1. Lig takımlarından Panathinaikos'un teknik direktörü oldu.

Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı" ifadeleri kullanıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

65 yaşındaki Benitez, 2005'te İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un teknik direktörü olarak kupa kazanmıştı.

Chelsea'ye 1 Avrupa Ligi kupası kazandıran Benitez, İspanyol takımı Valencia'yı LaLiga'da 2 kez şampiyon yapmış, 1 kez de UEFA Kupası'nı almıştı.