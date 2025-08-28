Samsunspor Panathinaikos ile yenişemedi: Konferans Ligi'ne düştü

Samsunspor Panathinaikos ile yenişemedi: Konferans Ligi'ne düştü
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Panathinaikos ile golsüz berabere kalan Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

2-1'lik maçın rövanşında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 bitti.

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Avrupa Ligi'ne veda eden Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Samsunspor'un atağında Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.

23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasında topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.

38. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Makoumbou'nun pasına hareketlenen Musaba'nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top, kaleci Dragowski'den oyun alanına döndü.

42. dakikada misafir takımın atağında Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan loannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı.

45. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci, Dragowski gole izin vermedi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

