Rafa Silva ve Galatasaray mı: Beşiktaşlıların uykularını kaçıran iddia

Beşiktaş'ta geçen sezonun en başarılı futbolcusu olan Rafa Silva ile ilgili teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından ortaya çeşitli iddialar atıldı.

Yalçın'ın Kasımpaşa maçından önce "Rafa Silva bizim çok önemli oyuncumuz ama son performansları beklentinin çok altında kaldı" demesi de şaşırtmıştı.

Rafa Silva, sakat olduğu gereçkesiyle Beşiktaş'ın Antalyaspor maçının kadrosuna da alınmamıştı.

SERGEN YALÇIN'LA İPLER KOPTU MU?

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'yı kızdıracak sözler

Daha sonra Rafa Silva ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia atılmıştı. Socrates'ten Övünç Özdem Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki bağların koptuğunu ileri sürerek, "Rafa, Sergen Yalçın teknik direktör olarak kaldığı sürece Beşiktaş'ta forma giymeyi istemiyor" iddiasında bulunmuştu.

Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 65 karşılaşmada 23 kez fileleri havalandırırken 15 de asist yaptı.

Yıldız oyuncuya Arap kulüplerinin de talip olduğu ileri sürülüyor.

"KAFAM ÇOK KARIŞIK" DİYEREK GİTMİŞ

Lige verilen arada ülkesi Portekiz'e giden Rafa Silva ile ilgili bir iddia da gazeteci Kartal Yiğit'ten geldi.

Yiğit katıldığı yayında "Rafa’nın ailevi bir problemi var ve şu anda Portekiz’de bulunuyor. Gitmeden önce tesislerde, 'Kafam çok karışık, futbol oynama konusunda bir kararsızlığım var' ifadelerini kullanmış" dedi.

TUGAY KERİMOĞLU: BUGÜN GALATASARAY'A KOY KARDEŞİM!

Bir başka iddia da Galatasaray'la ilgili olarak atıldı. Buna göre Galatasaraylılar Rafa Silva'yı takımda görmek istiyor. Beşiktaş'tan ayrılabileceği belirtilerek yönetimin devreye girebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve eski antrenörü Tugay Kerimoğlu'nun da katıldığı bir yayında Rafa Silva ile ilgili sözleri şüpheleri artırdı. Kerimoğlu, yayında şunları söyledi:

"Ya Rafa Silva'yı bugün Galatasaray'a koy kardeşim. 10 numaraya koy ya! Sana her şeyi yapar kardeşim. Bak her şeyi yapar sana. Kendi oynadığı gibi diğerlerini de oynatır. Pırlantadır benim için."

SERDAL ADALI BİR DAHA GÖRÜŞECEK

Beşiktaşlı taraftarları çıldırtan Rafa Silva iddiaları üzerine başkan Serdal Adalı'nın devreye girmeyi kararlaştırdığı öğrenildi.

Adalı'nın Portekizli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesinlikle karşı olduğu, sorunu gidermek için tekrar görüşme yappacağı belirtildi.