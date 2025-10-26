Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'yı kızdıracak sözler

Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'yı kızdıracak sözler
Yayınlanma:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Rafa Silva sözleri olay oldu.

Süper Lig’de Kasımpaşa’ya konuk olacak Beşiktaş’ta Sergen Yalçın maç önü açıklamalarda bulundu.

“PSİKOLOJİK BİR MAÇTI”

Konyaspor maçını hatırlatan Sergen Yalçın, "Maçlara göre bazen farklı sistemlerle oynamak zorunda kalıyoruz. Şu ana kadar ki süreçte çok erteleme maçları araya girdiği için 6-7 oyuncu farklı oynattık. Bu da farklı oyun sistemleriyle oynamamıza neden oldu. Konya maçını öyle oynansın istediğimiz için öyle oldu. 3 puan yazılması gereken maçtı. Psikolojisi zor maçtı. Önemli olan 3 puandı. Konya maçının öyle olmasını biz istedik" dedi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

“BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA

Sakatlığını nedeniyle forma giyemeyecek olan Rafa Silva için konuşan Sergen Yalçın, "Rafa Silva, bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları beklentilerin çok altında. Oyun performans oyunu” ifadelerini kullandı.

resized-65e65-c803c6041.jpg

“OYUNUN KONTROLÜ BİZDE OLSUN İSTİYORUZ”

Sergen Yalçın oyun planı için ise "4-1-4-1 gibi, 4-3-3 gibi düşünebilirsiniz. Cerny'i daha merkeze aldık. Kenarda Bilal döndü. Cengiz'in, Tammy'nin performansları önemli. Daha ofansif bir kadro. Oyunun kontrolü bizde olsun istiyoruz. Bakalım, planlarımız olumlu yansır sahaya” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

