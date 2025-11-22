Pendikspor tek golle kazandı

Yayınlanma:
Pendikspor, 1. Lig'de Hatayspor'u deplasmanda tek golle geçti.

1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendi.

HATAYSPOR 1021 GÜN SONRA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından müsabakalarını Mersin'de oynayan Hatayspor, 1021 gün sonra ligde bir iç saha maçını taraftarının önünde oynadı.

Tribünleri dolduran Hataylı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: İskenderun Fuat Tosyalı

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Akıllı

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Barış Uzel), Kilama, Görkem Sağlam, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 67 Recep Burak Yılmaz), Oğuzhan Matur, Hodzic (Dk. 72 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Mustafa Said Aydın), Yiğit Ali Buz

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Sequeira, Denic, Clarke-Harris (Dk. 82 Kitsiou), Wilks (Dk. 89 Görkem Bitin), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Hamza Akman (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Erdem Gökçe (Dk. 81 Berkay Sülüngöz), Mesut Özdemir, Yiğit Fidan

Gol: Dk. 56 Clarke-Harris (Penaltıdan) (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Oğuzhan Matur, Dk. 55 Kilama, Dk. 73 Barış Uzel, Dk. 76 Yiğit Ali Buz, Dk. 90+5 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor) Dk. 85 Kitsiou, Dk. 90+4 Yiğit Fidan (Pendikspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

