Fenerbahçe'de 4 eksik var
Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 23 Kasım Pazar günü Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
KAMP KADROSUNDA 4 EKSİK
Karşılaşma öncesi hazırlıkları sona eren Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Edson Alvarez yer almadı.
İŞTE FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU
Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.