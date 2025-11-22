Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A Takım'la sadece bir kez resmi maça çıkan Hakan Çinemre, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe dönemine dair açıklamalarda bulunan Hakan Çinemre’nin Trabzon itirafı sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Çinemre’nin açıklamaları şu şekilde:

Aziz Yıldırım, Gölcükspor'da beni görüp oradan aldı. U21 ligi vardı o zaman. Bizim şansımıza Dereağzı'nda Fenerbahçe'nin grubundaydık. Aziz Yıldırım oradaydı. Beni görüp, beğenip transfer etti. Kendisini çok seviyorum. Bazen Samandıra Tesisleri'ne gelince millet kaçacak delik arıyordu. Öyle bir ağırlığı vardı.

“KAR MASKESİ GİYİP TRABZONSPOR MAÇINA GİDİYORDUM”

"Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip Trabzonspor maçına gidiyordum. Ben, Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir.

“FORMAYA HİÇBİR YERDE İHANET ETMEDİM”

Hiçbir zaman formaya hiçbir yerde ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum ben, Trabzonluyum.