Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de büyük tehlike

Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde kart sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. 23 Kasım Pazar günü Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

OOSTERWOLDE KART SINIRINDA

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde tehlikesi yaşanıyor. Kart sınırında bulunan yıldız futbolcu, kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

24 yaşındaki stoper bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkarken gol ya da asist kaydetmeyi başaramadı.

DERBİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü Cobani Stadyumu’nda oynanacak. Halihazırda Fenerbahçe, Galatasaray’ın 1 puan arkasında 2. Sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
