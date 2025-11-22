Fenerbahçe anlaşmayı yapmak üzereyken işler bozuldu
Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olan Merih Demiral, Al Ahli'den gelen yeni teklifi düşünmeye karar verdi.
Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yönetim, Tedesco’nun raporu doğrultusunda stoper arayışına girdi.
MERİH DEMİRAL'DNA KÖTÜ HABER
Sabah'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli’de forma giyen Merih Demiral ile anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
AL AHLI’DEN ZAM TEKLİFİ
Arabistan ekibinin Merih Demiral’ı takımda tutmak istediği ve 12.5 milyon euroluk maaşına ciddi bir zam önerdiği iddia edildi.
FENERBAHÇE 7.5 MİLYON EURO ÖNERDİ
Fenerbahçe’nin ise maaş teklifinin Milan Skrinar’a da verdikleri yıllık 7.5 milyon euro olduğu belirtildi.
KAFASI KARIŞTI
Haberde, Merih Demiral’ın teklifler arasındaki ciddi fark nedeniyle kafasının karıştığı ve henüz bir karar veremediği aktarıldı.
