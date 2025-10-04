Pendikspor 3 golle güldü

Pendikspor 3 golle güldü
Yayınlanma:
1. Lig'de Pendikspor, Adana Demirspor'u 3-0 yendi ve 3 puanı kaptı.

1. Lig'in 9. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Stat: Pendik

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Rıdvan Çevik, Emrah Türkyılmaz

Bandırmaspor 10 kişi kalan Ümraniyespor'u yıktıBandırmaspor 10 kişi kalan Ümraniyespor'u yıktı

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan (Dk. 76 Tarık Tekdal), Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hakan Yeşil, Bekir Karadeniz (Dk. 59 Adnan Uğur), Denic (Dk. 69 Hamza Akman), Wilks, Thuram (Dk. 69 Hüseyin Maldar), Clarke-Harris (Dk. 76 Görkem Bitin)

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit (Dk. 31 Aykut Sarıkaya), Ali Fidan, Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 46 Osman Kaynak), Gökdeniz Tunç, Caner Kaban, Mert Menemencioğlu (Dk. 64 Kayra Saygan), Sefa Gülay (Dk. 64 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Bolat (Dk. 64 Halil Eray Aktaş), Salih Kavrazlı

Goller: Dk. 18 ve 42 Wilks, Dk. 58 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor), Dk. 90+1 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı