Bandırmaspor 10 kişi kalan Ümraniyespor'u yıktı
1. Lig'de Bandırmaspor, Ümraniyespor'u evinde 2-1 mağlup etti.

1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Tevfik Özkoç, Mehmet Pekmezci

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hountondji, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Ndongala (Dk. 85 Tolga Kalender), Atınç Nukan, Gani Burgaz (Dk. 59 Emirhan Acar), Mucahit Albayrak (Dk.46 Topalli, Dk.76 Samake), Enes Aydın (Dk. 76 Yusuf Can Esendemir), Mulumba, Tanque

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Batuhan Çelik (Dk. 90+2 Kosoko), Bardhi (Dk. 48 Serkan Göksu), Barış Ekinciler, Hoti (Dk.90+2 Yusuf Kocatürk), Glumac, Oğuz Yıldırım, Emre Kaplan, Bernardo, Ali Turap Bülbül, Dokanovic

Goller: Dk. 14 ve Dk. 81 (Penaltıdan) Tanque (Bandırmaspor), Dk. 20 Batuhan Çelik (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 32 Emre Kaplan (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ndongala, Dk. 62 Enes Aydın, Dk.90+4 Mulumba (Bandırmaspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

