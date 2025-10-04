Caner Erkin'e af çıktı

Caner Erkin'e af çıktı
Sakaryaspor'da saha içinde yaşadıkları tartışma sonrası kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi ve yeniden kadroya döndü.

1. Lig ekibi Sakaryaspor'da kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak için yeni karar çıktı.

Sakaryaspor, Pendikspor maçında saha içinde tartışma yaşayan iki ismin affedildiğini ve yeniden A Takım kadrosuna döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz profesyonel futbol takımımızda daha önce teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmıştır.

Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dâhil edilmesine karar verilmiştir.

Futbolcularımız, yaşanan süreçle ilgili olarak taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileyerek, Sakaryaspor Kulübü’nün değerlerine olan bağlılıklarını ifade etmişlerdir.

Gösterdikleri bu tutum ve samimi yaklaşımlar, yönetim kurulumuz tarafından olumlu karşılanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda futbolcularımızın affedilmesine karar verilmiştir.

Bu süreçte, kulübümüzün temel ilkeleri olan disiplin, saygı ve birlik anlayışı büyük bir hassasiyetle korunmuştur.

Futbolcularımız, bundan sonraki dönemde Sakaryaspor’un hedefleri doğrultusunda en yüksek katkıyı vermek istediklerini dile getirmiştir.

Kulübümüz, geçmişte yaşanan süreci geride bırakarak, bundan sonraki döneme tamamen sportif hedeflere odaklanmış bir şekilde devam etmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş bir takım ruhuyla, camiamıza yakışır başarılar elde etmek en temel önceliğimiz olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

