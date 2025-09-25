Caner Erkin'den olay hareket: Takım arkadaşına tokat attı
1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'a konuk oldu.
Pendikspor mücadelede 3-1 öndeyken Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin'in yaptığı hareket gündem oldu.
TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI
Tecrübeli futbolcu Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak ile tartışma yaşadı ve takım arkadaşının yüzüne sağ eliyle tokat attı.
Caner Erkin, 76. dakikada attığı tokat sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
PENDİKSPOR 4-1 KAZANDI
Mücadeleyi ev sahibi Pendikspor 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Clarke-Harris, 53. dakikada Yiğit Fidan, 59. dakikada Hüseyin Maldar ve 90+1'de Ahmet Karademir attı.
Sakaryaspor'un tek golü 31. dakikada penaltıdan Kakuta ile geldi.