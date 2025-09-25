Caner Erkin'den olay hareket: Takım arkadaşına tokat attı

1. Lig'de Sakaryaspor'da forma giyen Caner Erkin, Pendikspor ile oynanan maçta takım arkadaşına tokat attı ve kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'a konuk oldu.

Pendikspor mücadelede 3-1 öndeyken Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin'in yaptığı hareket gündem oldu.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Tecrübeli futbolcu Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak ile tartışma yaşadı ve takım arkadaşının yüzüne sağ eliyle tokat attı.

Caner Erkin, 76. dakikada attığı tokat sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

PENDİKSPOR 4-1 KAZANDI

Mücadeleyi ev sahibi Pendikspor 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Clarke-Harris, 53. dakikada Yiğit Fidan, 59. dakikada Hüseyin Maldar ve 90+1'de Ahmet Karademir attı.

Sakaryaspor'un tek golü 31. dakikada penaltıdan Kakuta ile geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

