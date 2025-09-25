Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
27 Eylül Cumartesi:
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
28 Eylül Pazar:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz
29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan
TFF'nin açıklaması ise şu şekilde:
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 7. hafta müsabakaları 26, 27, 28 ve 29 Eylül'de, Trendyol 1. Lig 7. hafta müsabakaları 23, 24 ve 25 Eylül'de, Trendyol 1. Lig 8. hafta müsabakaları 27, 28 ve 29 Eylül'de, Nesine 2. Lig 6. hafta müsabakaları 27 ve 28 Eylül'de, Nesine 3. Lig 4. hafta müsabakaları 27 ve 28 Eylül'de oynanacaktır.
Kaynak:Haber Merkezi / AA