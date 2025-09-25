Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan

TFF'nin açıklaması ise şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 7. hafta müsabakaları 26, 27, 28 ve 29 Eylül'de, Trendyol 1. Lig 7. hafta müsabakaları 23, 24 ve 25 Eylül'de, Trendyol 1. Lig 8. hafta müsabakaları 27, 28 ve 29 Eylül'de, Nesine 2. Lig 6. hafta müsabakaları 27 ve 28 Eylül'de, Nesine 3. Lig 4. hafta müsabakaları 27 ve 28 Eylül'de oynanacaktır.