Osimhen'in talebi belli oldu: Okan Buruk anında kabul etti

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk futbolculara 5 günlük izin verdi.

OKAN BURUK'TAN İZİN İSTEDİLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nijeryalı Victor Osimhen ve Gabonlu Mario Lemina ülkelerine gitmek için teknik direktör Okan Buruk'tan izin istedi.

ÜLKELERİNE GİTTTİLER

Deneyimli teknik adam, Başakşehir maçında yaşanan sakatlıklar nedeniyle bir süredir sahadan uzak kalan ikiliye istedikleri izni verdi. Buruk'un bu kararla 2 ismin moralini yükseltmeyi amaçladığı ifade edildi.

TEDAVİYE DEVAM EDECEKLER

Ülkelerine giden Victor Osimhen ve Mario Lemina izin süresinde tedavilerine aksatmadan devam edeceklerine dair söz verdi. İki fizyoterapist de tedavinin aksamadan devam etmesi için Osimhen ve Lemina'yla birlikte gitti.

SIRADAKİ RAKİP KASIMPAŞA

Milli aranın ardından Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. 9 Ekim Cuma günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.