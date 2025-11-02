Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler açıkladı

Galatasaray-Trabzonspor maçının 88. dakikasında Trabzonspor ceza alanında Baniya-Osimhen mücadelesinde Osimhen yerde kaldı.

Bu pozisyonun ardından penaltı tartışmaları ortaya çıktı. Hakem Cihan Aydın ise aut verdi. Pozisyon penaltı mıydı, değil miydi? İşte eski hakemlerin görüşleri:

"İLK BAŞTA PENALTI ÇALDI ZANNETTİM"

AHMET ÇAKAR (SABAH): Son dakikalarda G.Saray, Osimhen ile penaltı bekledi ama penaltı değil. Osimhen, Trabzonsporlu oyucunun uzanmış ayağının üzerine kendini bırakıveriyor.

FIRAT AYDINUS (HÜRRİYET): 88. dakikada Trabzonspor ceza sahasındaki Osimhen-Baniya mücadelesinde de devam kararı doğru.

DENİZ ÇOBAN (BEİNSPORTS): İlk başta penaltı çaldı zannettim. Çünkü Cihan Aydın böyle penaltı veriyor. Ama bu pozisyon korner.

Okan Buruk'la ilgili Erman Toroğlu'ndan olay iddia

BAHATTİN DURAN (BEİNSPORTS): Penaltıdan bahsedilemez. Hakemin vücut dili çok yanlış sonra fark etti zaten. Eğilerek orayı göstermesi olmadı. Osihmen vurduktan sonra Trabzonsporlu oyuncuya temas ediyor. Köşe vurulu olmalıydı.

BÜLENT YILDIRIM (BEİNSPORTS): Hakem köşe vuruşu mu, kale vuruşu mu? diye odaklanırken penaltı beklentisini düşünemeden hemen kale vurulunu gösterdi, yanlış. Beklenti olduğunda önce burada bir şey yok dedikten sonra kale vuruşunu gösterse beklentiyi engellemiş olurdu. Zaten pozisyon da korner.