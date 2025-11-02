Okan Buruk'la ilgili Erman Toroğlu'ndan olay iddia

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'la golsüz berabere kaldıkları maçtan sonra maçın hakemi Cihan Aydın'ı eleştirdi.

Buruk, şunları söyledi:

"Top oyunda yaklaşık 48 dakika kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 60 dakikaları görüyoruz. Burada 48 dakika oynanıyor. Hakemlerin önemli bir şekilde oyunu durdurduklarını düşünüyorum. Bununla ilgili çözüm üretmemiz gerekiyor. Merkez Hakem Kurulu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu şekilde görüşmeler yapılıyor ama maalesef hakemlerin oyunu çok fazla oynatmak istememesi, rakiplerin de istediği yerde vakit geçirebilmesi topun oyunda kalması süresini azaltıyor. İki takımın da itiraz ettiği yerler oldu ama hakemin genel oyun yönetiminde bir sorun yoktu. Topun oyunda kalma süresini uzatabilirdi. Uzatmalar çok kısaydı.

Maçı doğru bir şekilde hızlandırabilirdi ama çok hızlandırmak istemedi. Bunu seviyorlar. Öyle bir niyetleri olmadığını biliyoruz. Maçı yavaşlatması hakemlerin işine geliyor, bundan daha çok mutlu oluyorlar. Kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. İki takımın da itirazları ve istekleri oldu. Hakemler de zor bir dönemden geçiyor. Hepsine destek olmamız gerekiyor. Benim açımdan bakıldığında 48 dakika oynanan maçtan sonra Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz. Orada 60 dakika top oyunda kalacak. Buralar, Türk takımlarının zorlandığı yerler."

ERMAN TOROĞLU: SEN NEDEN BAHSEDİYORSUN OKAN?

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Okan Buruk'un eleştirisi üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Toroğlu, Ekol TV'deki programda şunları söyledi:

"Tamam da... Doğru Türk hakemleri yapıyorlar. Okan kardeşim sen hakemleri rahat bırakıyor musun? 1. dakikadan başlıyorsun hakemler üzerinde baskı kurmaya. Yardımcı hakem üzerinden oraya baskı kurup seyirciyi hakeme yolluyorsun Okan daha 1. dakikadan. Adam Ali Sami Yen'de maç yönetiyor sen neden bahsediyorsun Okan?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

