Osimhen uyarısı: Neden çıldırdığını açıkladı

Galatasaray'ın Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maça Victor Osimhen, tartışmalarıyla damga vurdu.

Nijeryalı futbolcunun bir pozisyon sonrası çok sinirlendiği ve Beşiktaşlı Emirhan'ın boğazını sıktığı görüldü. Osimhen, bu pozisyondan sarı kartla kurtuldu.

Sabah gazetesinden Murat Özbostan, Osimhen'in neden bu kadar sinirli olduğunu anlatırken dikkat çeken uyarıda bulundu. Özbostan, şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen çok agresif ve sert. Gol atamadığı zaman adeta çıldırıyor. Galatasaray onu tarihinin hatta Türk futbol tarihinin en büyük fedakârlığını yaparak aldı ama bu gerginlik devam ederse kırmızı kart görmemesi işten bile değil. Osimhen, hücumda takımın en önemli silahı olarak büyük bir sorumluluk taşıyor ve bu baskı, sinirlerini geriyor belli ki."

DERBİNİN KAYBEDENİ

Murat Özbostan, derbinin kaybedenini de şöyle açıkladı:

Deniz Çoban: Osimhen kırmızı kart

"Galatasaray, Liverpool zaferinin ardından evinde kaybetse İngiliz ekibi karşısında alınan galibiyet unutulur, oklar yine Okan Buruk'a dönerdi. Başarılı teknik adamı doğrardı sosyal medya. Bu nedenle teknik adam olarak Okan Buruk maçın kazananıdır. Sergen Yalçın iyi bir plan ile maça başladı ve olması gereken her şey Beşiktaş'ın lehine gelişti. Ama Sergen hoca başaramadı. 10 kişi kalmış G.Saray'a topu bırakmak nasıl bir mantık! G.Saray gol atsın diye bekledi. Derbinin kaybeden teknik adamı Yalçın'dır. Altın tepside sunulan fırsatı tepti."