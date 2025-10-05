Deniz Çoban: Osimhen kırmızı kart

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Galatasaray-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Yayıncı kuruluştaki Trio programında konuşan Deniz Çoban, Davinson Sanchez'in Rafa Silva'yı düşüründe kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak "Kırmızı kartta şüphe yok" ifadesini kullandı.

Hakemin 65. dakikada oyuncu değişikliği için maçı durdurmasını değerlendiren Çoban, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş takımı 2 tane oyuncu değişikliği yapmak istiyor. İlki gerçekleşti ve hakem oyunu başlattı. 14 saniye sonra başlattığı oyunu yine oyuncu değişikliği için durdurdu. Kurallara göre değişiklik için oyunun durması lazım hakem durdurmaz. Diyelim ki durdurdu hakem atışıyla başlar. Burada 4. hakemin oyunu başlatma dediği bir an var. Çağdaş Altay oyunun başladığının farkında değil başladığını görünce 'oyunu durdur hocam' gibi bir şeyi var. Oyun kurallarına göre bir takım devre arası hariç oyun oynandığı esnada bir takım en fazla 3 defa oyunu durdurabilir değişiklik için. Eğer ikinci değişiklik için oyun durdu kabul edersek Beşiktaş 4 defa oyunu durdurup değişiklik yapmış gibi oldu. Hakem ekibi büyük bir iş birliği hatası yaptı. Bir itiraz olursa ek rapor istenecek hakemden. Tek yetkili teknik rapora bakarak TFF'dir."

Bir pozisyonda Galatasaray'ın hücuma çıkarken oyunu durdurmasıyla ilgili "Önemli bir yanlış" diyen Çoban, Osimhen ile Emirhan arasında yaşananlarla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Yardımcı hakemin iki kişiyi ayırmak gibi bir görevi yok. Benim fikrim Osimhen'in kırmızı kart görmesi yönünde. Osimhen neden bu kadar sinirlendi anlamadım. Olayın bütününde Osimhen kavga ediyor. Durdurmak için sarılıyorlar. Kavga etmeye çalışan bir oyuncuyu sahada tutamazsınız.

"OSİMHEN KIRMIZI GÖRMELİ"

Osimhen önce Emirhan'ın yakasına yapıştı. Yardımcı hakem araya girmeye çalışıyor, öyle bir görevi yok. Osimhen'in savurduğu el neredeyse hakeme geliyordu. Kırmızı kart Osimhen. Emirhan'a sarı kart yeterli. Osimhen'e yapılan faulü görmedi. Osimhen buna niye bu kadar sinirlendi, hatayı yapan Emirhan değil. Olayın bütününde Osimhen kavga ediyor. Yerde ayağını savuruyor, yakasını toparlıyor, yüzünü sıkıyor. Osimhen hızını alamıyor, sarılıyorlar, Osimhen üzerine gidiyor. Kavga etmeye çalışan bir oyuncuyu sahada tutamazsın. Osimhen'i tutuyorlar, durduramıyorlar. Osimhen kavga ediyor. Bu olayın bütününde Osimhen kırmızı kart görmeli."