Mustafa Çulcu: Yasin Kol sarı çıkaramadı ezildi

Yayınlanma:
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol'un kararlarını değerlendirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yöneten hakem Yasin Kol'un kararlarını tek tek değerlendirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Beşiktaş'ın golü öncesi Orkun-Torreira mücadelesinde faul yok, gol temiz.

- 32'de Jakobs'a yaptığı faulde Orkun'a sarı çıkmalıydı.

- 34'te bariz gol şansı ile ilerleyen Rafa Silva'yı arkadan faul ile durduran Sanchez'e gösterdiği kırmızı kart doğru.

Beşiktaş'ı galibiyetten eden olayı açıkladı: Galatasaray hatayı affetmediBeşiktaş'ı galibiyetten eden olayı açıkladı: Galatasaray hatayı affetmedi

- 39'da Osimhen'in Emirhan ile karşılıklı itiş kakış, kafa kafaya çatışması oldu. 'Bu bir derbi, futbol savaşı' dedi, alt sınırdan her iki oyuncuya sarı kart gösterdi.

"ARDA KARDEŞLER'DEN FARKI YOKTU"

- 69'da Toure'ye ofsayt bayrağı kalktı, top kaleciye gitti. Hemen oyuna soktu. Galatasaray önemli atağa kalktı, hakem önce avantaja bıraktı, 'Gördüm oyna' dedi. Sonra önemli atağı kesip ofsayta dönmesi zihinsel karmaşıklıktı. Arda Kardeşler'in yaptığı hatadan bir farkı yoktu.

- Karara tepki veren Sallai, topu havaya dikti, Yasin Kol sarı çıkaramadı, ezildi. Başarılı kararlarını da zedeledi.

Kaynak:Sabah

