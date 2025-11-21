Osimhen transferi mahkemelik oldu: De Laurentiis yargılanacak

Osimhen transferi mahkemelik oldu: De Laurentiis yargılanacak
Yayınlanma:
Napoli Başkanı De Laurentiis'in Victor Osimhen ve Manolas transferlerinde mali usulsüzlük gerekçesiyle yargılanacağı bildirildi.

İtalya'nın Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis'in transferlerde 2019-2021 yıllarında kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına karar verildiği belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpgDe Laurentiis'in yargılanmasına yol açan mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin öne çıktığı, bu transferlerin; Napoli'nin 2019 yılında Roma'dan aldığı Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020'de Fransa'nın Lille Kulübünden transfer ettiği şu anda Galatasaray'da oynayan Nijeryalı forvet Victor Osimhen olduğu ifade edildi.

GEREKÇE MALİ USULSÜZLÜK

İtalyan basını Roma'daki ön duruşma hakimliğinin Napoli'nin başkanı De Laurentiis ile kulüpteki "sağ kolu" olarak nitelendirilen Andrea Chiavelli'nin, kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle haklarındaki yargılama talebini kabul ettiğini yazdı.

whatsapp-image-2025-11-21-at-08-04-34.jpeg

İtalyan ANSA ajansı da De Laurentiis ve Chiavelli'nin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 2 Aralık 2026'da yapılacağını geçti.

Napoli taraftarları Hollanda'da neye uğradığını şaşırdı: Geldikleri gibi gönderdilerNapoli taraftarları Hollanda'da neye uğradığını şaşırdı: Geldikleri gibi gönderdiler

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, şubat ayındaki yargılama talebinde, söz konusu transferlerin, kulübün mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı olmuş olabileceği iddialarında bulunuyor..

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

