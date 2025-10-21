Napoli taraftarları Hollanda'da neye uğradığını şaşırdı: Geldikleri gibi gönderdiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki PSV-Napoli maçı için Hollanda'nın Eindhoven kentine giden 180 İtalyan taraftarı neye uğradığını şaşırdı.

İtalyan basınındaki haberlere göre; bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için dün akşam Eindhoven kentinde İtalyan taraftarları polis karşıladı.

Hollanda güvenlik güçlerinin, bu maçı taraftar olaylarına gebe olabileceği gerekçesiyle yüksek riskli olarak değerlendirdiği, bu nedenle de kentte bu müsabakaya yönelik ilan edilen toplanma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dün gece saatlerinde 180 Napoli taraftarını gözaltına aldığı belirtildi.

Taraftarların geçerli biletlerinin iptal edilerek, şehirden uzaklaştırıldıkları bildirildi.

İtalyan Rainews24'ün haberinde de Hollanda güvenlik güçlerinin, önce "İtalyan taraftarların bazı taşkınlıklara yol açtığını" belirten bir açıklama yaptığı, daha sonra bunu düzelterek, "önleyici tedbir çerçevesinde İtalyan taraftarlara yönelik bu kararı aldığı" duyuruldu.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, konuyla ilgili İtalya'nın Lahey'deki büyükelçiliğinin devrede olduğunu belirterek, "Bu akşamki futbol maçından önce Eindhoven'da kontrol için durdurulan Napoli taraftarlarının durumunu takip ediyorum. Hollanda polisi, biletsiz taraftarları geri çevirecek" dedi.

İtalyan ANSA ajansına konuşan 180 taraftar arasında yer alan Fabio ise "Bizi, maç için satın aldığımız bilet olmasına rağmen geri gönderdiler. Şehre vardığımızda polis etrafımızı sardı ve bizim kentten ayrılmamız gerektiğini söyledi. Bize suçluymuşuz gibi davrandılar." yorumunu yaptı.