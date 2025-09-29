Napoli'yi de yenerler: Yeni lider Milan

İtalya Serie A'da haftanın maçında Milan kendi sahasında Napoli ile karşı karşıya geldi.

Maça yenilgisiz lider olarak çıkan Napoli, güçlü rakibine 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Milan averajla liderliğe yükseldi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım daha 3. dakikada Alexis Saelemaekers'in golüyle öne geçti.

31. dakikada bu kez Christian Pulisic sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla kapandı.

İkinci yarıda Napoli daha üstün oynadı. 57. dakikada Pervis Estupinan kırmızı kart görünce Milan 10 kişi kaldı.

KEVIN DE BRUYNE ATTI

60. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltı golüyle Napoli umutlandı.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 tamamlandı.

Bu galibiyetle puanını 12 yapan Milan, ligde ilk yenilgisini alan Napoli ile puanını eşitledi ve averajla liderliğe yükseldi.