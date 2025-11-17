Osimhen sakatlandı: Sahadan ağlayarak çıktı! Nijerya'dan ilk açıklama

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Dünya Kupası elemelerinde Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlandı.

Sahada acı içinde kalan Osimhen, oyundan alınırken gözyaşlarını tutamadı.

Osimhen ikinci yarıda sahaya çıkamadı ve yerine Akor Jerome Adams girdi.

Osimhen devrede: Lookman ikna edilmeye çalışılıyor

Karşılaşma 1-1 sonuçlanırken, uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Pnaltı atışlarında ise Demokratik Kongo 4-3'lük üstünlük kurdu ve kıtalararası play-off'ta oynamaya hak kazandı. Nijerya ise Dünya Kupası şansını kaybetti.

NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Victor Osimhen'in sakatlığı ile ilgili Nijerya Milli Takımı'ndan ilk açıklama geldi.



Maçın ardından konuyla ilgili konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in son durumu İstanbul'a dönüşünde geçirileceği kontrollerden sonra belli olacak.