Osimhen devrede: Lookman ikna edilmeye çalışılıyor

Galatasaray, ara transfer dönemine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların ana hedefi yeniden Ademola Lookman oldu. Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız için ocak ayında somut adımlar atılacağı ve kulübe resmi teklif sunulacağı öne sürüldü.

Galatasaray 3-2 kazandı

Calciomercato’nun haberine göre, Galatasaray yönetimi Lookman transferinde oldukça kararlı.

Yıldız oyuncuya önerilecek sözleşmenin yıllık 9 milyon Euro net maaş içereceği belirtildi.

Ayrıca milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen’in, Lookman’ı Galatasaray’a gelmeye ikna etmek için devreye girdiği ifade edildi.

FABRIZIO ROMANO AÇIKLADI

Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Fabrizio Romano ise Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak bir iddia ortaya attı. Romano’ya göre sarı-kırmızılıların gündemi yalnızca Lookman ile sınırlı değil; yönetim ocak dönemi için birden fazla yıldız ismin yer aldığı geniş bir liste hazırladı. Başkan Dursun Özbek öncülüğünde yürütülen planlamada takımın eksik bölgelerine farklı profillerde oyuncuların değerlendirildiğ yazıldı.

ABDULLAH KAVUKCU: OCAKTA KONUŞURUZ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Herkes Galatasaray’a gelmek istiyor. Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Hocamız takviye isterse ocakta konuşuruz. Gelmek isteyen futbolcular var bize, haber yollayan futbolcular var” sözleriyle devre arası transfer sürecine dair ipuçları vermişti.