Galatasaray 3-2 kazandı

SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Gaziantep Gençikspor'u mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi.

SARI-KIRMIZILILAR 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Sarı-kırmızılı takım, sezonda 2. galibiyetini alırken Gaziantep Gençlikspor, 2. kez mağlup oldu.

GALATASARAY - GAZİANTEP GENÇLİKSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Alonso, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Wright, Ahmet Tümer, Caner Ergül, Can Koç)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz Ivgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Alper Omurca)

Setler: 22-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-12

Süre: 134 dakika (30, 28, 29, 29, 18)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

