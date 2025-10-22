Osimhen gün sayıyor

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e büyük onur. Nijeryalı golcü oylama için gün saymaya başladı. Osimhen'in en büyük rakibi ise Salah.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Afrika'da yılın futbolcusu ve kalecisi ödüllerinin adayları arasında yer aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) açıklamasına göre CAF Teknik ve Gelişim Komitesi üyeleri, deneyimli teknik direktörler, eski ünlü futbolcular ile medya mensuplarından oluşan heyet, yılın en iyilerine verilecek ödüller için 10'ar kişilik aday listeleri belirledi.

OSIMHEN GÜN SAYIYOR

Afrika'nın en prestijli ödülüne sahip olmak için Osimhen gün sayıyor. Galatasaray'ın yıldızı ödülün en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Nijeryalı golcünün en büyük rakibi ise Salah.

Yılın futbolcusu ödülüne Galatasaray'dan Osimhen'in yanı sıra Andre Frank Zambo-Anguissa (Kamerun/Napoli), Fiston Mayele (Demokratik Kongo Cumhuriyeti/Pyramids), Muhammed Salah (Mısır/Liverpool), Denis Bouanga (Gabon/Los Angeles), Serhou Guirassy (Gine/Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Fas/Paris Saint-Germain), Oussama Lamlioui (Fas/Berkane), Iliman Ndiaye (Senegal/Everton) ve Pape Matar Sarr (Senegal/Tottenham) aday gösterildi.

Yerel seçimde Osimhen'e oy verdilerYerel seçimde Osimhen'e oy verdiler

Trabzonspor'dan Andre Onana ile Vozinha (Yeşil Burun Adaları/Chaves), Ahmed El Shenawy (Mısır/Pyramids), Munir Mohamedi (Fas/Berkane), Yassine Bounou (Fas/Al Hilal), Stanley Nwabali (Nijerya/Chippa United), Edouard Mendy (Senegal/Al Ahli), Marc Diouf (Senegal/Tengueth), Ronwen Williams (Güney Afrika/Mamelodi Sundowns) ve Aymen Dahmen (Tunus/Sfaxien), yılın kalecisi ödülünün adayları arasına girdi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

