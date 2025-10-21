Yerel seçimde Osimhen'e oy verdiler

Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen yerel seçimlerde sıra dışı bir olay yaşandı. Gostivar kentinde bir seçmen, oy pusulasına Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in adını yazarak dikkatleri üzerine çekti.

"OSIMHEN 45"

Vardarpress’in haberine göre, söz konusu seçmen oyunu kurşun kalemle "Osimhen 45" yazarak kullandı. Her ne kadar geçerli sayılmasa da bu jest, sosyal medyada hızla yayıldı ve futbolseverlerin ilgisini çekti.

"GERÇEK LİDER BELLİ"

Osimhen’in adının yerel seçim pusulasında yer alması, Galatasaray taraftarları arasında esprili yorumlara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, "Gerçek lider belli oldu" gibi yorumlarla beğeni topladı.

Sandıktan çıkan oy pusulası: 45 Osimhen

Sosyal medyada da bir kullanıcı Osimhen'in isminin yazılı olduğu oy pusulasını paylaştı. Galatasaraylı kullanıcı fotoğrafı yayınlarken, "Kuzey Makedonya'da oyumuzu kullandık 45 Osimhen" notunu yazdı.

OSIMHEN REKOR PEŞİNDE

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynanacak Bodo/Glimt karşılaşması öncesi tarihi bir başarıya imza atma heyecanı yaşıyor. Sarı - Kırmızılı formayla geçen sezon kırdığı gol rekorunun ardından, şimdi de Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunu hedefliyor.

37 GOLLE TARİH YAZDI

2024 - 2025 sezonunda Galatasaray formasıyla tam 37 kez ağları sarsarak "Bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu" unvanını kazanan Osimhen, kulüp tarihine altın harflerle yazılmıştı. Şimdi ise gözünü Avrupa sahnesine dikti.

BURAK YILMAZ'I GEÇECEK Mİ?

Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste çıktığı 6 maçta gol atarak Burak Yılmaz’la birlikte Galatasaray tarihinin en istikrarlı golcüsü konumuna geldi. 2012 yılında bu başarıyı yakalayan Burak Yılmaz’ın rekorunu geçmek için Osimhen’in Bodo / Glimt ağlarını sarsması yeterli olacak.