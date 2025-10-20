Süper bilgisayar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 19.45’te başlayacak.
MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK
UEFA Hakem Komitesi’nin kararıyla mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak.
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Avrupalı veri sitesi EuroClubIndex’den ilginç bir analiz geldi.
GALATASARAY 27. SIRADA YER ALDI
Süper bilgisayar aracılığıyla Şampiyonlar Ligi'in lig aşaması simüle eden site, Galatasaray’ın 27. sırada yer alacağını öngördü.
Sıralama şu şekilde:
1- Real Madrid
2- Arsenal
3- PSG
4- Barcelona
5- Bayern Münih
6- Manchester City
7- Liverpool
8- Inter
9- Chelsea
10- Atletico Madrid
11- Borussia Dortmund
12- Bayer Leverkusen
13- Newcastle United
14- Napoli
15- Atalanta
16- Juventus
17- Tottenham
18- Villarreal
19- Marsilya
20- Sporting
21- Benfica
22- Club Brugge
23- PSV
24- Athletic Bilbao
27- Galatasaray