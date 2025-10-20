Süper bilgisayar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı

EuroClubIndex, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 27. sırada bitireceğini öngördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 19.45’te başlayacak.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Hakem Komitesi’nin kararıyla mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Avrupalı veri sitesi EuroClubIndex’den ilginç bir analiz geldi.

gbkmfggfng-001.jpg

GALATASARAY 27. SIRADA YER ALDI

Süper bilgisayar aracılığıyla Şampiyonlar Ligi'in lig aşaması simüle eden site, Galatasaray’ın 27. sırada yer alacağını öngördü.

Sıralama şu şekilde:

1- Real Madrid

2- Arsenal

3- PSG

4- Barcelona

5- Bayern Münih

6- Manchester City

7- Liverpool

8- Inter

9- Chelsea

10- Atletico Madrid

11- Borussia Dortmund

12- Bayer Leverkusen

13- Newcastle United

14- Napoli

15- Atalanta

16- Juventus

17- Tottenham

18- Villarreal

19- Marsilya

20- Sporting

21- Benfica

22- Club Brugge

23- PSV

24- Athletic Bilbao

27- Galatasaray

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

