Galatasaray'ı kritik maç öncesi yıkan gelişme
Yayınlanma:
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Wilfried Singo, Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek.
Süper Lig’de son olarak Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrılmayı başardı.
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden Wilfried Singo, maça çıkamadı. Yıldız futbolcunun sağlık durumu merak edilirken sahaya dönüş tarihi belli oldu.
BODO/GLIMT VE GÖZTEPE MAÇLARINDA YOK
A Spor’da yer alan habere göre; Wilfried Singo, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Bodo/Glimt ve Süper Lig’de oynanacak olan Göztepe maçlarında sahada olmayacak.
Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray açıklaması: Uzak durun
TRABZONSPOR DERBİSİYLE DÖNECEK
Oyuncunun Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor derbisiyle sahalara dönmesi bekleniyor.
7 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ
Monaco’dan 30 milyon karşılığında transfer edilen Wilfried Singo, sahaya çıktığı 7 maçta 1 asist kaydetmeyi başardı.
Kaynak:A Spor