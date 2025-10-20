Galatasaray'ı kritik maç öncesi yıkan gelişme

Süper Lig’de son olarak Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden Wilfried Singo, maça çıkamadı. Yıldız futbolcunun sağlık durumu merak edilirken sahaya dönüş tarihi belli oldu.

BODO/GLIMT VE GÖZTEPE MAÇLARINDA YOK

A Spor’da yer alan habere göre; Wilfried Singo, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Bodo/Glimt ve Süper Lig’de oynanacak olan Göztepe maçlarında sahada olmayacak.

Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray açıklaması: Uzak durun

TRABZONSPOR DERBİSİYLE DÖNECEK

Oyuncunun Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor derbisiyle sahalara dönmesi bekleniyor.

7 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ

Monaco’dan 30 milyon karşılığında transfer edilen Wilfried Singo, sahaya çıktığı 7 maçta 1 asist kaydetmeyi başardı.