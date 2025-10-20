Galatasaray'ı kritik maç öncesi yıkan gelişme

Galatasaray'ı kritik maç öncesi yıkan gelişme
Yayınlanma:
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Wilfried Singo, Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek.

Süper Lig’de son olarak Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden Wilfried Singo, maça çıkamadı. Yıldız futbolcunun sağlık durumu merak edilirken sahaya dönüş tarihi belli oldu.

singoo1.jpg

BODO/GLIMT VE GÖZTEPE MAÇLARINDA YOK

A Spor’da yer alan habere göre; Wilfried Singo, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Bodo/Glimt ve Süper Lig’de oynanacak olan Göztepe maçlarında sahada olmayacak.

Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray açıklaması: Uzak durunŞampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray açıklaması: Uzak durun

TRABZONSPOR DERBİSİYLE DÖNECEK

Oyuncunun Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor derbisiyle sahalara dönmesi bekleniyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

7 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ

Monaco’dan 30 milyon karşılığında transfer edilen Wilfried Singo, sahaya çıktığı 7 maçta 1 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak:A Spor

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Spor
Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali açıklandı: Açık fark var
Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali açıklandı: Açık fark var
Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray açıklaması: Uzak durun
Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray açıklaması: Uzak durun