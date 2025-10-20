Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray açıklaması: Uzak durun

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 19.45’te başlayacak.

UEFA Hakem Komitesi’nin kararıyla karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek.

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Norveç ekibinden İstanbul’a gelecek taraftarlar için bir uyarı açıklaması geldi.

Bodo/Glimt’ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk polisinden gelen bilgilere göre, Glimt taraftarlarının maç günü Taksim Meydanı ve metrodan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Çünkü bu bölgeler genellikle Galatasaray taraftarları tarafından kullanılıyor”

"Otobüsler, Sultanahmet Meydanı'ndan kalkacak ve Glimt taraftarlarının da bu bölgede bir araya gelmeleri bekleniyor. Stadyuma girmek için bu otobüsleri kullanmak büyük ihtimalle tek seçenek olacak"

"Henüz tamamen doğrulanmamış olsa da, Liverpool takımı bu hafta başında Galatasaray'ı ziyaret ettiğinde tüm taraftarlarının bu otobüsleri kullanması zorunluydu"