Fenerbahçeli futbolcudan maç sonu olay hareket: Kerem Aktürkoğlu şaştı kaldı

Taraftarların protestosu nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Sebastian Szymanski, maç sonu direkt soyunma odasına gitti. Oyuncu yanına gelen Mert Müldür'ün elini iterken Kerem Aktürkoğlu bakakaldı.

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

SZYMANSKI’YE PROTESTO

Karşılaşmanın 78. dakikasında Dorgeles Nene’nin yerine oyuna dahil olan Sebastian Szymanski neye uğradığını şaşırdı. Oyuncu her topla buluştuğunda taraftarlar ıslıklayarak protesto da bulundu.

Sebastian Szymanski

MERT MÜLDÜR’ÜN ELİNİ İTTİ

Maçın ardından direkt soyunma odasına giden Sebastian Szymanski’nin üzgün tavırları dikkat çekerken Mert Müldür moral vermek için takım arkadaşının yanına gitti. Szymanski, yanına gelen Mert Müldür’ün elini iterek yoluna devam etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

O sırada Szymanski’nin hemen yanında olan Kerem Aktürkoğlu, olanlar karşısında ne yapacağını bilemedi ve uzun uzun seyretti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

