Fenerbahçe'de hedef Stuttgart: Müjdeli haber geldi

Fenerbahçe, Stuttgart maçının hazırlıklarına başlarken uzun süredir sakat olan yıldız oyuncudan da müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'la 23 Ekim Perşembe Kadıköy'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, dar alandaki çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.

JHON DURAN MÜJDESİ

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan John Duran, bireysel programların ardından takımla beraber çalışmalara başladı.

Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı.

Fenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsunFenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsun

Jhon Duran, daha sonra bireysel çalışmayla günü tamamladı.

Sarı lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

