Osimhen endişesi: İngiliz basını duyurdu
Galatasaray’ın yaz transferinde bonservisini aldığı Victor Osimhen için İngiliz basınında önemli bir iddia gündeme geldi. İngiliz devinin Osimhen ilgisi Sarı Kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Galatasaray’da bu sezon da parlayan Victor Osimhen, yeniden transfer söylentilerinin merkezinde.
Özellikle Şampiyonlar Ligi performansı Osimhen'i gündeme taşıdı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Premier Lig devi Chelsea, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için sezon sonunda yeni bir girişimde bulunacak.

TARAFTARIN OSIMHEN ENDİŞESİ

Osimhen geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti. Yıldız golcü uzun süren uğraşlar sonucunda yaz transfer döneminde bonservisiyle birlikte Sarı - Kırmızılılara katıldı.

Victor Osimhen iptal edilen golü için sadece 4 kelime kullandı

Bu sezon da göz kamaştıran performansıyla Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Chelsea, Osimhen’i Napoli döneminde de istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

LONDRA EKİBİ RESMEN DEVREDE

Londra ekibinin bu kez daha ciddi bir teklif hazırlığı ve resmen devrede olduğunu İngiliz basını duyurdu..

Osimhen’in olası ayrılığı, taraftarlar arasında endişe yaratırken, kulüp yönetiminin yıldız oyuncuyu takımda tutmak için şimdiden çalışmalara başladığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

