Victor Osimhen iptal edilen golü için sadece 4 kelime kullandı

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip, sahadan tek golle galip ayrıldı. Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 45. dakikasında Agyei kaydetti.

OSIMHEN’İN GOLÜ İPTAL

Victor Osimhen’in 84. dakikada kaydettiği gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

“OLAN OLDU MAÇ BU”

Bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray’da Victor Osimhen maç sonu iptal edilen golü için konuştu. Kısa bir yanıt veren Victor Osimhen, “Olan oldu, maç bu” sözlerini sarf etti.

Ahmet Çakar Osimhen'in iptal edilen golü için net konuştu

DETAYLAR

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz, Keita (Dk. 72 Show), Tarkan Serbest, Agyei (Dk. 90 Syrota), Linetty (Dk. 90+7 Churlinov), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 72 Can Keleş)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo (Dk. 46 Sallai), Sanchez (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 64 Eren Elmalı), Sane, Torreira (Dk. 64 Sara), Barış Alper Yılmaz, Lemina, Icardi, Osimhen