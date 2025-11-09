Victor Osimhen iptal edilen golü için sadece 4 kelime kullandı

Victor Osimhen iptal edilen golü için sadece 4 kelime kullandı
Yayınlanma:
Kocaelispor'a mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen, iptal edilen golü için konuştu.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip, sahadan tek golle galip ayrıldı. Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 45. dakikasında Agyei kaydetti.

kmgblgsdc.jpg

OSIMHEN’İN GOLÜ İPTAL

Victor Osimhen’in 84. dakikada kaydettiği gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

“OLAN OLDU MAÇ BU”

Bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray’da Victor Osimhen maç sonu iptal edilen golü için konuştu. Kısa bir yanıt veren Victor Osimhen, “Olan oldu, maç bu” sözlerini sarf etti.

Ahmet Çakar Osimhen'in iptal edilen golü için net konuştuAhmet Çakar Osimhen'in iptal edilen golü için net konuştu

DETAYLAR

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz, Keita (Dk. 72 Show), Tarkan Serbest, Agyei (Dk. 90 Syrota), Linetty (Dk. 90+7 Churlinov), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 72 Can Keleş)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo (Dk. 46 Sallai), Sanchez (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 64 Eren Elmalı), Sane, Torreira (Dk. 64 Sara), Barış Alper Yılmaz, Lemina, Icardi, Osimhen

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Spor
Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı: Atatürk düşmanlarına ders verdi
Fenerbahçe 3 puandan fazlasını kazandı: Atatürk düşmanlarına ders verdi
Fenerbahçe gol oldu yağdı: Şampiyonluk yarışı iyice kızıştı
Fenerbahçe gol oldu yağdı: Şampiyonluk yarışı iyice kızıştı