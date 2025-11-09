Ahmet Çakar Osimhen'in iptal edilen golü için net konuştu
Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor’a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.
OSIMHEN’İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın 84. dakikasında Osimhen’in kaydettiği beraberlik golü VAR müdahalesinin ardından iptal edildi.
“İPTAL KARARI DOĞRU”
Galatasaray’ın iptal edilen golü tartışmalara neden olurken eski hakem Ahmet Çakar, kararın doğru olduğunu dile getirdi.
Ahmet Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kesinlike doğru karar, zira Galatasaraylı futbolcu, Osimhen topa vurduğunda Kocaelisporlu futbolcularla temas halnde ve pasif olmasına rağmen oyuna müdahalesi net. Ofsaft, iptal kararı doğru.
BU SEZON İLK MAĞLUBİYET
Bu sonuçla birlikte Galatasaray bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşadı. 29 puanda kalan sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürürken 14 puana ulaşan Kocaelispor ise 11. sıraya yükseldi.