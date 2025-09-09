"Onu da Erden Timur gibi yiyecekler işini bitirecekler''

Telegol yorumcusu Selim Soydan, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Selim Soydan'dan Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu'ya dair flaş açıklamalar geldi.

''YAPILAN HARCAMALARIN HESABI TEK TEK SORULUR''

Avrupa'da Galatasaray'ın başarısız olması durumunda camianın karışacağını belirten Soydan, "Galatasaray transferde dünya kadar para harcadı eğer Avrupa'da başarısızlık gelirse camia karışır. Çünkü beklenti büyük üstelik sezon sonunda seçim var. Yapılan harcamaların hesabı tek tek sorulur." dedi.

''ONU DA ERDEN TİMUR GİBİ YİYECEKLER''

Abdullah Kavukçu ile ilgili konuşan Soydan, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur halen konuşmuyor. Neden? Çünkü Erden Timur çok başarılı bir adamdı. Her şeyi yapıyordu. Göreceksiniz Abdullah Kavukçu'yu da öyle yapacaklar. Ön planda olan, başarılı olan adamı istemezler. Ya Kavukçu'yu konuşturmazlar arkaya atarlar ya da Timur gibi onu da yiyecekler işini bitirecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

