Ömer Üründül Okan Buruk'u yerden yere vurdu

Yayınlanma:
Spor yorumcusu Ömer Üründül, Galatasaray’ın kadrosunun Fenerbahçe’den daha güçlü olduğunu söylerken Okan Buruk'a çok sert eleştirilerde bulundu. Üründül, Okan Buruk'a neden çok kızdığını da açıkladı.

Ömer Üründül, Galatasaray’ın mevcut kadrosunun Fenerbahçe’den daha güçlü olduğunu belirtti. “Normal temposuyla bile ligdeki takımları rahat bir şekilde yeniyor” diyen Üründül, Osimhen ve Sane’nin yakaladığı uyuma dikkat çekti. Sane’nin fiziksel olarak güçlenmesiyle katkısının daha da arttığını ifade etti.

Üründül, Lucas Torreira’nın sahada iki kişilik pres yaptığını vurguladı. Ancak takımın ikinci yarılarda düşüş yaşadığını belirterek, “Monaco maçının ikinci yarısında 5 gol yiyebilirlerdi. Demek ki kondisyon 90 dakikayı kaldırmıyor” dedi.

"OKAN BURUK BENİ ÇOK KIZDIRDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u hazırlık ve kondisyon planlaması konusunda eleştiren Üründül, “Maç hazırlığını ve gücünü ona göre ayarlayacaksın. Avrupa performansından dolayı zaten eleştiri alıyorsun, bari bu maçlarda aynı hataları yapma” sözleriyle genç teknik adama eleştirilerini dile getirdi.

Ömer Üründül sözlerine şöyle devam etti:
Mesela Okan Buruk'u! Yani oraya geleceğim! Okan Buruk'un derbi sonrası beyanatları beni çok kızdırdı.
Rahatsız etti. Çok rahatsız etti.
Yani bir defa şöyle söyleyeyim kendin bir defa büyük hata yapıyorsun. Hadi Arda'yı yok sağ bek onlar önemli değil ama en büyük şey sen 89'da niye oyuna Icardi'yi alıyorsun ya?
Hani ne o Icardi 89'da oyuna girerse topa ayağa değer mi?
Yani bunları yapıyorsun sonra çıkıyorsun. Ben şuna hakem eleştirmesine de kızmıyorum. Zaten hep yapıyorlar!
Üründül’ün sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

