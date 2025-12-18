Bahis siteleri ve Osimhen: Flaş iddia

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen ve bahis siteleriyle ilgili ortaya atılan iddia gündem oldu.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in divan kurulunda yaptığı açıklamaları örnek gösteren gazeteci Levent Kalkan, Milliyet'teki yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Zirve Galatasaray'ın: Osimhen ve Okan Buruk da çıktı

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ezberini bozmadı, son divan kurulu toplantısında, 3.5 yıldır her türlü engelleme faaliyetine rağmen şampiyon olduklarını açıkladı. Özbek'in divan kurulu konuşmaları üç aşağı beş yukarı aynı zaten. O kadar güçlüler ki, tüm rakipler, göreve gelen tüm TFF yönetimleri ve rakip kulüplerin medyaları güçlerini birleştirmelerine rağmen Galatasaray'ı durduramıyorlar!" diyen Kalkan, "Peki gerçekler böyle mi sahiden? Galatasaray kolundan, bacağından çekiştirilen, başarısız olması için herkesin karşısına geçerek güç birliği yaptığı bir kulüp mü? Yoksa derin bir yapı tarafından her koşulda el üstünde mi tutuluyorlar? Çok sıcak bir örnekle izah etmeye çalışalım" ifadesini kullandı ve konuyu Osimhen'e getirdi.

Kalkan, şöyle devam etti:

"Antalyaspor-Galatasaray maçından önce Osimhen sarı kart cezası sınırındaydı. Maçtan hemen sonra Afrika Uluslar Kupası'na gideceği için bilinçli kart görerek cezalı duruma düşeceğini bilmeyen yoktu. Öyle ki bahis siteleri 'Osimhen kart görür' seçeneğini kaldırmıştı. Neredeyse kesindi yani. Görmesi değil, görmemesi haberdi!

Ne yaptı Osimhen? 85. dakikada 3-1 önde olmalarına rağmen orta sahadaki rakibinin beline arkadan sarıldı, çok istediği sarı kartı gördü ve cezalı duruma düştü. Her şey planlandığı gibi gerçekleşmişti ama bir sorun vardı. Uygulama çok kötüydü. Osimhen kartı bilinçli gördüğünü o kadar belli etti ki, olacak iş değildi.

"OSIMHEN KURULA BİLE SEVK EDİLMEDİ"

Sosyal medya yıkıldı, herkes Osimhen'in bilinçli kart görmekten PFDK'ya sevk edilmesi gerektiğini savundu. Zaten Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi çok açık. "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir" diyor.

Osimhen'in gördüğü kart bilinçli mi? Yüzde 100. Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek görülmüş bir kartı mı? Hiçbir şüphe yok. Hal böyleyken TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesi gerekir mi? Yüzde 100 evet...

Peki uygulama nasıl oldu? Evet bildiniz, bırakın 2 maç cezayı Osimhen kurula bile sevk edilmedi!

TFF Hukuk Müşavirliği'nin bu kadar açık biçimde ve bu kadar alay edercesine görülen bir kart için sevk dahi yapmaması acaba nasıl açıklanabilir? Osimhen sevk edilse ve 1+2 maç ceza alsa dahi bundan etkilenmeyecekti. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunduğu sırada 3 maçlık cezasını tamamlayacaktı.

TFF Hukuk Müşavirliği vaziyet böyle olmasına rağmen sevk etmedi, edemedi. Demek ki Osimhen o kartı bilinçli görmemişti. Bize öyle gelmişti!

Mevcut durumda Disiplin Talimatı'nın "Bilinçli kart görme" başlıklı 37. maddesi fiilen yürürlükten kaldırılmış oldu. Hem de bizzat TFF Hukuk Müşavirliği tarafından! Bundan sonra liglerde herkes istediği gibi bilinçli kart görebilir. Kimseyi sevk dahi edemezsiniz. Ederseniz Osimhen örneğini şak diye önünüze koyarlar, gıkınızı çıkaramazsınız. Hukuk böyledir, emsaller çok önemlidir, kafanıza göre takılamazsınız...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı tüm açıklamalarda ne kadar haklı olduğunu bir kez daha uygulamalı olarak gördünüz işte!"