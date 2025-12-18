Melissa Vargas'ı Alessio Orro uçurdu

Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana'nın sayı makinesi Melissa Vargas'ı Alessio Orro uçurdu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Göztepe’yi 3-1 yenerken, Alessio Orro Melissa Vargas'ı uçurdu.

2024/11/08/hbfb.jpgMaçın setleri; 27-29, 25-17, 25-20, 25-17 tamamlandı.

Karşılaşmada Melissa Vargas, 31 sayıya ulaşarak adeta uçtu.

whatsapp-image-2025-12-18-at-11-18-46.jpeg

Melissa Vargas'ı uçuran isim ise İtalyan pasör Alessio Orro oldu. Orro'nun pasları Melissa Vargas'la birlikte Arina Fedorovtseva'nın da 20 sayı yapmasında önemli rol oynadı.

İLK SETİ KAYBETTİ SONRA COŞTU

Fenerbahçe, İzmir temsilcisi karşısında Vargas, Hande ve Eda ile skoru eşitlese de ilk seti 27-29 kaybetti.

Büyüksün Eda ErdemBüyüksün Eda Erdem

Sonraki setlerde ise Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva, Alessio Orro ile adeta uçuşa geçti.

Sonraki 3 seti de peş peşe önde bitiren sarı lacivertliler, maçı da 3-1 kazandı.

whatsapp-image-2025-12-18-at-11-19-16.jpeg

Fenerbahçe, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında 21 Aralık Pazar günü Nilüfer Belediyespor Eker’i ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

