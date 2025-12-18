Beşiktaş ligden düşer mi? Tehlikeli hareketler bunlar

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

Siyah beyazlı takım, son maçında kendi evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi çılgınlığı: Kimse yetişemedi

Rakibi karşısında ilk seti 25-18 kaybeden Beşiktaş, sonraki iki seti 25-15'lik sonuçlarla aldı.

Ancak 4. seti rakibine 25-21 kaybetti. Final setini de 16-14 geride bitirince maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

12 MAÇTA 9 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçın 9'unu kaybederken sadece 3 kez galip geldi.

Siyah beyazlı takımın puanı 12. Ligden 2 takım düşüyor. Beşiktaş'ın düşme hattındaki takımla arasındaki puan farkı "Beşiktaş ligden düşer mi?" sorusunu gündeme getirirken, "Tehlikeli hareketler bunlar" yorumu da yapılıyor.