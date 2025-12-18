Beşiktaş ligden düşer mi? Tehlikeli hareketler bunlar
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi.
Siyah beyazlı takım, son maçında kendi evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi çılgınlığı: Kimse yetişemedi
Rakibi karşısında ilk seti 25-18 kaybeden Beşiktaş, sonraki iki seti 25-15'lik sonuçlarla aldı.
Ancak 4. seti rakibine 25-21 kaybetti. Final setini de 16-14 geride bitirince maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.
12 MAÇTA 9 MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçın 9'unu kaybederken sadece 3 kez galip geldi.
Siyah beyazlı takımın puanı 12. Ligden 2 takım düşüyor. Beşiktaş'ın düşme hattındaki takımla arasındaki puan farkı "Beşiktaş ligden düşer mi?" sorusunu gündeme getirirken, "Tehlikeli hareketler bunlar" yorumu da yapılıyor.