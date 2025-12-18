Beşiktaş ligden düşer mi? Tehlikeli hareketler bunlar

Beşiktaş ligden düşer mi? Tehlikeli hareketler bunlar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı yenilgilerle taraftarlarını endişelendiriyor. Beşiktaş ligden düşer mi? Tehlikeli hareketler bunlar.

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi.
Siyah beyazlı takım, son maçında kendi evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi çılgınlığı: Kimse yetişemediFenerbahçe Beşiktaş derbisi çılgınlığı: Kimse yetişemedi

Rakibi karşısında ilk seti 25-18 kaybeden Beşiktaş, sonraki iki seti 25-15'lik sonuçlarla aldı.
Ancak 4. seti rakibine 25-21 kaybetti. Final setini de 16-14 geride bitirince maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

12 MAÇTA 9 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçın 9'unu kaybederken sadece 3 kez galip geldi.

whatsapp-image-2025-12-18-at-16-34-49.jpeg

Siyah beyazlı takımın puanı 12. Ligden 2 takım düşüyor. Beşiktaş'ın düşme hattındaki takımla arasındaki puan farkı "Beşiktaş ligden düşer mi?" sorusunu gündeme getirirken, "Tehlikeli hareketler bunlar" yorumu da yapılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Spor
Acun Ilıcalı garanti verdi
Acun Ilıcalı garanti verdi
Doğru mu bu Icardi: Dursun Özbek çok şaşıracak
Doğru mu bu Icardi: Dursun Özbek çok şaşıracak