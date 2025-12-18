Fenerbahçe’nin 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında minik taraftarlara unutulmaz bir deneyim sunacak Futbol Seremoni Paketleri satışa çıktı. Paketler, satışa açıldıktan kısa süre sonra tamamen tükendi. Binlerce taraftar satış fiyatını bile göremeden seremoni paketleri bitti.

SEREMONİ PAKETİNDE NELER VAR?

Seremoni kapsamında çocuklar, forma setleriyle hazır bulunarak futbolcularla el ele sahaya çıkacak.

Maç öncesinde sahada futbolcularla birlikte olacaklar.

Maç başladığında ise tribünlerden takımlarını destekleyecekler.

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler ailelere teslim edilecek.

PAKET İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Futbol Seremoni Paketleri, çocuklara ve ailelerine özel ayrıcalıklar sundu:

Futbolcularla el ele sahaya çıkma deneyimi.

Fenerium Alt Tribün’de aileleriyle birlikte maçı izleme imkânı.

Forma, şort ve konçtan oluşan özel set.

Seremoni fotoğraflarına sahip olma hakkı.

Sezon boyunca kullanılabilecek Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu – Lacivert Tur Davetiyesi.

DERBİ HEYECANI KADIKÖY'DE YAŞANACAK

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde minik taraftarların sahada yaşayacağı bu özel anlar, kulüp tarafından “hayat boyu unutulmayacak bir mutluluk” olarak tanımlandı. Paketlerin kısa sürede tükenmesi, derbiye olan büyük ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.