Fenerbahçe Beşiktaş derbisi çılgınlığı: Kimse yetişemedi

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi için satışa çıkarılan Futbol Seremoni Paketleri yoğun ilgi gördü ve dakikalar içinde tükendi. Sarı Lacivertli taraftarların büyük bir bölümü satışa bile yetişemedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında minik taraftarlara unutulmaz bir deneyim sunacak Futbol Seremoni Paketleri satışa çıktı. Paketler, satışa açıldıktan kısa süre sonra tamamen tükendi. Binlerce taraftar satış fiyatını bile göremeden seremoni paketleri bitti.jdjfj-001.png

SEREMONİ PAKETİNDE NELER VAR?

Seremoni kapsamında çocuklar, forma setleriyle hazır bulunarak futbolcularla el ele sahaya çıkacak.
Maç öncesinde sahada futbolcularla birlikte olacaklar.
Maç başladığında ise tribünlerden takımlarını destekleyecekler.
Profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler ailelere teslim edilecek.

fb12.png

PAKET İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Futbol Seremoni Paketleri, çocuklara ve ailelerine özel ayrıcalıklar sundu:
Futbolcularla el ele sahaya çıkma deneyimi.
Fenerium Alt Tribün’de aileleriyle birlikte maçı izleme imkânı.
Forma, şort ve konçtan oluşan özel set.
Seremoni fotoğraflarına sahip olma hakkı.
Sezon boyunca kullanılabilecek Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu – Lacivert Tur Davetiyesi.fb23.jpg

DERBİ HEYECANI KADIKÖY'DE YAŞANACAK

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde minik taraftarların sahada yaşayacağı bu özel anlar, kulüp tarafından “hayat boyu unutulmayacak bir mutluluk” olarak tanımlandı. Paketlerin kısa sürede tükenmesi, derbiye olan büyük ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
