Doğru mu bu Icardi: Dursun Özbek çok şaşıracak

Yayınlanma:
Galatasaray'da Icardi ile ilgili çıkan iddia başkan Dursun Özbek'i çok şaşırtacak.

Galatasaray'da Icardi gidecek mi, kalacak mı?
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi'nin ilk 11'e giremediği için ayrılmak istediği ileri sürülüyordu. Galatasaray'ın da Icardi ile sözleşme yenilemeyeceği iddia ediliyordu.
Ancak başkan Dursun Özbek, açıklama yaparak bu iddianın gerçek olmadığını belirtmişti.

Galatasaray'la ilgili olay iddia: "Bunu Aziz Yıldırım söylüyordu" diyerek açıkladıGalatasaray'la ilgili olay iddia: "Bunu Aziz Yıldırım söylüyordu" diyerek açıkladı

Özbek şunları söylemişti:
"Icardi ile Galatasaray’ın ne problemi olabilir? Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Son 3 yılda verdiği katkıları kim inkar edebilir! Kendisi çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi, iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor, sembol olmuş bir isim. Galatasaray’ın ikon olmuş futbolcularından."
Dursun Özbek, daha sonra da Icardi'nin kalacağını vurgulamıştı.

ICARDI BU NE?

Ancak İtalyan basınında çıkan bir haber Dursun Özbek'i şaşırtacak. İtalyan basınına göre Icardi temsilcileri tarafından Serie A takımı Roma'ya önerildi.

2024/11/07/hbgs.jpgRoma'nın golcü sıkıntısı çektiği belirtilen haberde, transferin ciddileşebileceği de ifade edildi.
Mauro Icardi, daha önce İtamya'da Inter forması giymiş ve 121 gol atarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Roma Sportif Direktör Massara'nın Icardi'yi adaylar arasına aldığı, transferin ocak ayında gerçekleşebileceği de belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

