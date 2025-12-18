Barcelonalı futbolcuyu sokak ortasında vurarak öldürdüler: Eşi de öldü

Yayınlanma:
Futbol dünyasını sarsan cinayet. Barcelonalı futbolcuyu eşi ve annesini kurşun yağmuruna tuttular. Kendisi ve eşi öldü, annesi yaralandı.

Futbol dünyasını sarsan cinayet çarşamba günü işlendi.

Ekvador'un Guayaquil'in Samanes 4 bölgesinde silahlı bir saldırıda futbolcu Mario Pineida hayatını kaybetti. Santo Domingo de los Tsachilas doğumlu Pineida, Barcelona SC'de forma giyiyordu.

El Diario'nun haberine göre silahlı saldırı sırasında oyuncunun yanında bulunan eşi de hayatını kaybederken, kayınvalidesi ağır yaralandı.

Ulusal Polis'ten alınan ön bilgilere göre, saldırı motosikletle seyahat eden iki kişi tarafından gerçekleştirildi .

Saldırının bir kasap dükkanın önünde gerçekleştiği de haberde yer aldı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORMUŞ

Mario Pineida'nın öldürülmesi, Barcelona SC başkanı Antonio Alvarez'in kulüpten bir oyuncunun ölüm tehditleri nedeniyle özel koruma talep ettiğini açıklayan bir mektup yayınlamasından sadece birkaç saat sonra gerçekleşti .

Futbolcu Uğurcan'a silahlı saldırı: Durumu ağırFutbolcu Uğurcan'a silahlı saldırı: Durumu ağır

33 yaşındaki Mario Pineida, Barcelona SC'den önde Independiente del Valle ve El Nacional gibi kulüplerde ve Brezilya'nın Fluminense takımında forma giydi. Ayrıca birçok kez Ekvador milli takımına çağrıldı.

Futbolcunun Barcelona SC'nin 2016 ve 2020 yıllarında ulusal şampiyonlukları kazanmasında kilit rol oynadığı, 2024'te de El Nacional ile Ekvador Kupası'nı kazandığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

