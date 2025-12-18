Sultanbeyli Belediyesporlu futbolcu Uğurcan Bekçi, Kocaeli’de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ayağına isabet eden kurşun atar damara geldi, kalbi duran genç oyuncu yeniden hayata döndürüldü.

AKŞAM SAATLERİNDE SİLAHLI SALDIRI

Kocaeli’de Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor ve Belediye Derincespor formaları da giymiş olan 27 yaşındaki İzmitli kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılan futbolcu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

AMELİYATA ALINDI

Uğurcan'ın ayağına isabet eden kurşunun atar damara geldiği öğrenildi. Çok fazla kan kaybeden Bekçi’nin kalbi durdu, ancak yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Futbolcu acil olarak ameliyata alındı.

DİĞER YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Bekçi ile birlikte yanında bulunan iki arkadaşı da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından futbolcunun ailesi ve çok sayıda yakını hastaneye akın etti. Genç oyuncunun sağlık durumu merakla beklenirken, spor camiası gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

UĞURCAN BEKÇİ KİMDİR?

Uğurcan Bekçi, 1998 doğumlu Türk futbolcudur.

Kanat mevkiinde görev yapmaktadır.

Futbol kariyerine Kağıtspor’da başlamış, ardından Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor, Ankara Keçiörengücü, Adıyaman 1954 ve Sultanbeyli Belediyespor gibi kulüplerde forma giymiştir.

Son olarak Sultanbeyli Belediyespor’da oynayan Bekçi, mücadeleci yapısı ve kanat oyuncusu olarak hızını kullanmasıyla tanınmaktadır. 17 Aralık 2025 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada ayağından vurularak ağır yaralanmış ve ameliyata alınmıştır.

Oynadığı kulüpler: Kağıtspor, Körfez SK, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor, Ankara Keçiörengücü, Adıyaman 1954, Sultanbeyli Belediyespor.